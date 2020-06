Lazio, De Martino: "Con l'Atalanta per lanciare un messaggio. C'è molta attesa"

Il direttore della comunicazione della Lazio, Stefano De Martino, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Abbiamo visto le semifinali di Coppa Italia ed abbiamo notato tante novità legate all’emergenza coronavirus, non eravamo abituati a diverse soluzioni. Il calcio è ripartito e questa è la notizia importante: ci auguriamo che anche il campionato possa riprendere al meglio, sperando che possano essere evitati nuovi stop dell’attività".

ATALANTA - LAZIO: "La Lazio riprenderà il proprio cammino dalla gara con l’Atalanta, una delle migliori squadre della classe per il calcio offerto. Giocheremo comunque in trasferta e sarà un incontro complicato. La Lazio dovrà fare da subito bene per lanciare subito un messaggio, per riprendere il cammino lì da dove era stato interrotto. C’è molta attesa per questa partita".

FORMELLO: "Nel nostro centro sportivo si sta seguendo il protocollo medico e, allo stesso tempo, la squadra è entrata nel pieno della preparazione tattica in vista del match con l’Atalanta. Ho notato grande concentrazione all’interno della squadra e dello staff tecnico: si percepisce l’importanza della ripresa del campionato".

INIZIATIVA 'TU NON SARAI MAI SOLA': "Ogni tifoso può ancora acquistare la propria sagoma che sarà esposta allo Stadio Olimpico durante le gare casalinghe della Lazio. Invito tutti i tifosi a partecipare a quest’iniziativa, affinché si possa essere ‘presenti’ per sostenere la formazione biancoceleste nelle gare a porte chiuse. Chi aderirà a quest’iniziativa, al termine del campionato, riceverà la propria sagoma firmata da Senad Lulic”.