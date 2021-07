Lazio, è arrivato Luka Romero: visite mediche in Paideia - FOTO&VIDEO

Inizia oggi l'avventura di Luka Romero alla Lazio. Dopo aver perfezionato l'accordo con la società capitolina (si è liberato a parametro zero), il giovane attaccante si è recato in Paideia in mattinata per svolgere le visite mediche di rito. Poi partirà per Auronzo dove troverà i suoi nuovi compagni e mister Sarri. Il classe 2004 è considerato un talento puro, con il Comandante si potrà divertire lasciando spazio alla fantasia e apprendere nuove nozioni che aumenteranno il suo bagaglio tattico.