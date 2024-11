Lazio e Nazionale: Rovella torna nella 'sua' Monza per chiudere un cerchio

RASSEGNA STAMPA - Da Monza a Monza. Nicolò Rovella torna nella piazza dov'è esploso: è la chiusura del cerchio, arriva all'U-Power Stadium come perno della Lazio e fresco di prima convocazione in Nazionale. La sua crescita esponenziale ha convinto anche il ct Spalletti, che l'ha inserito nella lista dei 23 per i prossimi impegni di Nations League.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, le statistiche parlano per lui. Giovedì da subentrato ha annullato il Porto in 23 minuti. Contro il Cagliari, invece, ha messo a referto il 99% dei passaggi completati con ben 7 contrasti vinti. In Serie A è il quinto giocatore per distanza media percorsa, con 11,336 km ogni gara, ed è il secondo nella distanza della "media corsa" con 7,663 km.

La chiamata dell'Italia, perciò, è più che meritata. Dopo una prima stagione a Roma fortemente condizionata dalla pubalgia, Rovella quest'anno si sta esaltando e consacrando. Non ci poteva essere squadra migliore contro cui festeggiare questo traguardo. A Monza, nella stagione 2022/23, era il riferimento della mediana di Palladino con Pessina (27 presenze, 1 gol e 2 assist). Ora è il presente e il futuro della nuova Lazio di Baroni e della Nazionale.