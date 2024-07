Lazio, è Zaccagni il nuovo capitano? L'annuncio arriva dai social - FOTO

Mattia Zaccagni si auto-annuncia come nuovo capitano della Lazio? In effetti il suo post su Instagram non lascia molto spazio a interpretazioni. Partito da titolare nell'amichevole contro l'Hansa Rostock, il nuovo numero 10 biancoceleste ha indossato fin dal 1' la fascia da capitano, superando nelle gerarchie Marusic e Patric, prima di lasciarla a Danilo Cataldi al momento della sua sostituzione. Un messaggio già chiaro che trova conferme nel post pubblicato dall'arciere sul suo profilo Instagram dopo il triplice fischio: "Essere Capitano è un privilegio, ma significa anche grande responsabilità. Mi impegnerò e daró tutto me stesso a tifosi, squadra e società per onorare questa fascia al massimo, dopotutto la eredito da un grande Capitano". Insomma, Zac comunica di aver raccolto l'eredità di Immobile, probabilmente ponendo fine alla diatriba degli scorsi giorni.