Lazio-Galatasaray, Felipe Anderson: "Vittoria che dà consapevolezza. Nessuno ha dolori"

Fonte: Lazio Style Channel

La Lazio batte il Galatasaray nel primo test del ritiro in Turchia grazie alle reti di Felipe Anderson e Luis Alberto. L'attaccante brasiliano ha commentato la partita ai microfoni di Lazio Style Channel: "Dobbiamo entrare sempre bene, ogni partita non pensare ad altro che non sia la vittoria. Questa è la mentalità giusta per vincere amichevoli o partite di campionato. Dobbiamo avere cattiveria e questa vittoria ci dà consapevolezza. E' stato un ottimo test".

DOPPIO RUOLO - "A me piace avere questa versatilità e occupare più ruoli in campo. Mi piace avere la fiducia dei compagni e del mister.Tutti devono sapere il ruolo da svolgere in campo. E' importante essere tutti a disposizione per la crescita della squadra".

CONDIZIONI FISICHE - "Grazie a Dio stiamo tutti bene, anche gli infortunati sono rientrati e sono a disposizione. Nessuno ha sentito dolori e siamo felici per loro che hanno lavorato tanto per tornare a disposizione del mister. Questo ci dà grande motivazione, camminiamo tutti nella stessa direzione".