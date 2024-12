Lazio, hai un tesoro: decollati i valori di tutti i nuovi acquisti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - E adesso quello della Lazio può essere davvero definitivo un mercato con i fiocchi. Dopo gli immediati boom di Dia e Tavares, adesso altri tre calciatori arrivati la scorsa estate stanno letteralmente spaccando. Sono Noslin, Dele-Bashiru e Tchaouna. Per ciascuno dei cinque giocatori menzionati - riporta La Gazzetta dello Sport - il valore di mercato si è notevolmente incrementato nel giro di pochi mesi. Il caso più eclatante è quello di Tavares, acquistato dall'Arsenal per 5,5 miloni (attraverso la formula del prestito con riscatto obbligatorio, più il 40% sulla futura rivendita). Oggi il portoghese vale almeno 35 milioni. Ma è notevole anche la crescita degli altri.

Dele-Bashiru è stato pagato sei milioni (due versati subito per il prestito, gli altri quattro tra un anno per il riscatto obbligatorio): adesso vale il doppio, 12 milioni. Dia è arrivato dalla Salernitana per 11 milioni, il suo valore è salito a venti milioni. Anche Noslin fa registrare un segno più: dopo che per mesi i 15 mliioni versati per strapparlo al Verona erano parsi eccessivi, adesso sono diventati comunque meno del valore che il calciatore ha raggiunto, che è di circa 20 milioni. Notevole scatto in avanti pure per Tchaouna: la Lazio lo ha acquistato dalla Salernitana per otto milioni, adesso ne vale 15. All'appello mancano solamente Castrovilli, che ha "assaggiato" il campo davvero per pochi minuti in virtù degli infortuni che non gli concedono tregua, e Gigot, che solo recentemente si è preso un posto importante all'interno del reparto difensivo della Lazio. Chissà che anche loro possano far talmente bene da far crescere il proprio valore e confermare ulteriormente il mercato "coi fiocchi" fatto dal club.

