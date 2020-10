Lazio, Hoedt e la curiosità sulla scelta del numero: ritorno alle origini

Perché Wesley Hoedt non ha scelto la maglia numero 2? Quella che aveva già indossato nel suo passato nella Capitale, tra il 2015 e il 2018. Al Southampton ha optato per la 6, con il Celta Vigo la 12 e con il Royal Antwerp la 22. Il difensore della Lazio ha scelto di cambiare, vestirà la maglietta con il numero 14 sulle spalle, un numero che in Olanda pesa tantissimo perché associato a Johan Cruijff. Il 14 fu il numero di Hoedt nella sua ultima stagione all'AZ Alkmaar prima del passaggio in biancoceleste nel 2015/16.