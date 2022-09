Lazio, i tifosi continuano ad abbonarsi: il dato aggiornato

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Come annunciato dallo speaker dello Stadio Olimpico al termine del match contro il Verona, ieri 15 settembre è stata riaperta la campagna abbonamenti per la terza volta. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, i prezzi sono stati ovviamente rimodulati perchè già 6 giornate (comprese di due big match) se ne sono andate. Ci sarà tempo fino alle 12.00 di venerdì 23 settembre per sottoscrivere la propria tessera. Finora sono 24.917 i tifosi abbonati e ieri altri 325 hanno deciso di aggiungersi. Con la speranza che la brutta serata danese non abbia scoraggiato chi ha voglia di seguire la squadra per tutta la stagione dagli spalti dell'Olimpico, si attende di scoprire a quanto salirà la quota abbonati al termine della campagna.