Lazio, il club si muove: Zaccagni fino al 2027? E il suo valore schizza alle stelle

La Lazio non può sicuramente più fare a meno di Mattia Zaccagni. Il gol al derby è stato la ciliegina su una convinzione: il numero 20 biancoceleste è uno dei migliori acquisti degli utlimi anni. Per questo, come riporta la rassegna di Radiosei, il progetto del club è quello di un prolungamento di contratto (per ora con termine al 2025) fino al 2027. Nei giorni scorsi il presidente Lotito ha incontrato l’agente dell’attaccante, Mario Giuffredi, per parlare proprio della questione prolungamento, oltre che ad un adeguamento delle cifre da 1,8 milioni a stagione a 3 milioni. Intanto il valore dell'ex Verona schizza alle stelle: il presidente della Lazio lo ha acquistato per 7 milioni, ora ne vale circa 40.