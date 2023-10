Lazio, Il Messaggero: "Sarri si mette in discussione. La squadra deve...."

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri chiede alla squadra di tirare fuori il carattere. Un patto con la squadra con cui il tecnico prova a scuotere i suoi ragazzi. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il tecnico ha messo la sua testa giovedì a pranzo sul tavolo e stasera vuole che i suoi uomini la portino in trionfo. Basta crolli e blackout che potevano essere accettati due anni fa, ma non ora.

Il quotidiano spiega come l'allenatore abbia provato a toccare le corde dell'orgoglio della squadra per provare a suscitare una reazione e non ha escluso il suo addio. Secondo Il Messaggero, Sarri ci starebbe pensando, a Formello in tanti lo sanno. Trarrà le conclusioni più avanti, ma questa giornata già può rappresentare un bivio. Anche perché davanti ci sarà Italiano che tanto piace a Formello e che poteva essere sulla panchina biancoceleste se nel 2021 Sarri avesse detto no.

La candidatura del tecnico di Karlsruhe tornerebbe di moda a fine campionato, se Mau decidesse d'interrompere con un anno d'anticipo il suo rapporto con la Lazio. Oltretutto, ironia del destino, avvicinarsi a casa (a Figline) e chiudere lì la carriera è un desiderio da cui Sarri è molto stuzzicato: se Commisso a fine stagione facesse uno scambio, stavolta troverebbe un portone aperto. E allora Lazio-Fiorentina va ben oltre il singolo incontro, si gioca in autunno, ma è già proiettato su giugno.