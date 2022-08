Lazio, il regalo di Lotito: pagate in anticipo due mensilità

La stagione della Lazio è partita con il piede giusto. Tre punti pesanti contro il Bologna ottenuti in rimonta e un grande entusiasmo intorno alla squadra come non si vedeva da anni. Oltre alla risposta dei tifosi, con 24500 abbonamenti venduti, è arrivata anche quella di Lotito. Come riporta Il Messaggero, dopo una campagna acquisti importante, il presidente biancoceleste ha deciso di fare un regalo a tutto il gruppo di Sarri pagando in anticipo due mensilità, oltre al mese di luglio, più i premi per la qualificazione in Europa League ottenuta nella scorsa stagione. Adesso l'ultimo regalo potrebbe arrivare dal mercato con il Comandante che spera nell'arrivo di un terzino sinistro e sogna Emerson Palmieri.