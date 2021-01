Lazio, il rinnovo di Inzaghi è a un passo: ecco quando potrebbe arrivare la firma

Simone Inzaghi com molta probabilità sarà l'allenatore della Lazio ancora per un po' di tempo. Il suo contratto attuale è in scadenza e da mesi la trattativa per il rinnovo con la società biancoceleste è aperta, ma la fumata bianca sembra imminente. Ieri, in conferenza stampa, il tecnico ha ripetuto che i rapporti con il presidente Lotito sono costanti e che un accordo si troverà senza problemi. Dopo il primo no, le parti si stanno venendo incontro e la firma potrebbe arrivare tra il 7 e il 13 gennaio, come riporta la rassegna stampa di Radiosei. In quell'occasione il mister incontrerà nuovamente la dirigenza, a pochi giorni dal derby. Il rinnovo sarà fino al 2023 su una base di €2,3mln più €500.000 di bonus se i biancocelesti dovessero centrare nuovamente l'ingresso in Champions League. La lunghezza della trattativa tra Inzaghi e la Lazio aveva iniziato a far preoccupare i tifosi, ma finalmente questa storia potrà concludersi con il lieto fine tanto atteso.

