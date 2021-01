Zaniolo, Madalina Ghenea smentisce la relazione: "Tra noi un solo incontro, non stiamo insieme"

Come se fosse una telenovela, si aggiunge un capitolo alla vicenda amorosa di Nicolò Zaniolo. Dopo le parole del talento della Roma e le dichiarazioni della madre Francesca Costa, Madalina Ghenea, la donna con cui anche il classe '99 aveva confermato di frequentarsi, ha smentito la relazione con il giovane calciatore. L'attrice romena ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un comunicato dei propri legali con cui dichiara di aver avuto con lui un solo incontro: "A nome della Signora Madalina Ghenea, nostra assistita, comunichiamo quanto segue:

1 - Non è vero che ci sia una relazione sentimentale tra Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo.

2 - Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo si sono incontrati solo una volta.

3 - La nostra Assistita è mamma di una bimba, che non deve essere turbata né coinvolta in queste bugie mediatiche.

4 - La nostra Assistita prenderà gli opportuni provvedimenti contro chi sta sfruttando e strumentalizzando questa invenzione e contro chi si è permesso di criticarla in qualsiasi modo".

Il comunicato è stato accompagnato da un altro messaggio, scritto questa volta dalla stessa Ghenea, che si conclude così: "Un incontro grazie a degli amici in comune, chiacchiere, battute divertenti e risate insieme sui social, in trasparenza e alla luce del sole, non esprimono un fidanzamento e non nascondono altro. Non trovate?". Conferme e smentite: la vita privata di Zaniolo, lontano dal campo da mesi per via dell'infortunio, continua a far rumore.

