Zaniolo, parla la madre: "Sara non è stata cacciata di casa. Nuova relazione? Non la condivido"

Qualche giorno fa Nicolò Zaniolo aveva reso pubblica la fine della storia con Sara Scaperrotta e la gravidanza della ragazza, confermando anche l'inizio della relazione con la modella Madalina Ghenea. Il talento della Roma aveva poi chiesto silenzio sulla sua vita privata ma oggi, dopo le dichiarazioni della zia dell'ex fidanzata del classe '99, anche Francesca Costa, madre di Zaniolo, si è espressa sulla vicenda. Intervenuta ai microfoni di Radio Radio, ha spiegato: “Non è vero che Sara è stata cacciata di casa come dice questa zia, è andata via dopo aver rotto con Nicolò perché la casa era di mio figlio ed era normale tornasse a casa sua. Lei mi ha bloccata su Instagram, con mio figlio si sono bloccati a vicenda, ma noi l’abbiamo trattata come una figlia".

LA GRAVIDANZA - "Se c'è stata una precedente interruzione di gravidanza? È vero, questo lo confermo, ed era felice di questa scelta perché diceva di non essere pronta. Ora c’è un altro bambino di mezzo, Nicolò si occuperà di lui materialmente e con l’affetto di un padre, ma non ama più la ragazza. Quando ci ha chiamato per dirci della gravidanza era disperato e piangeva: “Ho bisogno di voi”. E noi siamo corsi a Roma da La Spezia”.

NUOVA FIAMMA - "Noi non siamo d’accordo con la relazione che sta avendo con questa donna, che è poco più piccola di me. Cerchiamo in tutti i modi di farlo ragionare, purtroppo è uscita e non possiamo fare nulla. Abbiamo paura che qualcuno voglia rovinargli la carriera, cerchiamo di seguirlo 24 ore al giorno. Nicolò non è facile da gestire”.

