Lazio, il ritorno di Lulic: qualche speranza per la trasferta di Crotone

Senad Lulic sta per superare il suo calvario. Il traguardo del ritorno è ormai a portata di mano e rappresenta un raggio di sole molto intenso per la Lazio. Il capitano manca sul campo dal 5 febbraio (Lazio - Hellas Verona), mentre al Training Center di Formello la prima sgambata è datata 3 ottobre e si viaggia a buoni ritmi. La prudenza è massima, visto che Lulic è reduce da due operazioni alla caviglia (una a Roma e l'altra in Svizzera) e un lungo percorso in cui non sono mancati momenti di sconforto. Il bosniaco però non si è mai arreso ed è ormai a un passo dal rientro in lista (probabilmente al posto di Djavan Anderson). Come riporta la rassegna stampa di Radiosei l'opzione più probabile è il reinserimento per la partita contro l'Udinese del 29 novembre, ma domani si valuterà un accorciamento dei tempi. Verrà presa una decisione rispetto alla trasferta di Crotone, sperando di ripetere quanto fatto con Radu prima della Juventus (prese il posto di Vavro). Non si forzerà la mano, perché ciò che conta è aver ritrovato il capitano. Inzaghi finalmente può sorridere.

