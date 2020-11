FORMELLO - Lazio, si rivede Escalante. Inzaghi attende il rientro dei nazionali

Seduta mattutina in quel di Formello per la Lazio di Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste lavora ancora con un gruppo ristretto di calciatori a causa della sosta per le nazionali. Nelle prossime ore si attende il rientro di quest'ultimi, che andranno a rimpolpare la rosa e permetteranno al tecnico biancoceleste di mandare in scena le prove tattiche anti-Crotone. In scena prima un riscaldamento, poi una fase di torello, succeduta da un lavoro di forza con gli elastici e sui cambi di direzione.

La novità rispetto alla seduta di ieri è la presenza di Escalante. Il centrocampista argentino si è rivisto sul terreno di gioco dopo una lunga assenza. Per lui un lavoro differenziato con gli scarpini, alcuni cambi di direzione poi anche degli esercizi col pallone. Aveva avuto una ricaduta, era stato anche fra i calciatori isolati per l'allarme Covid ma il suo rientro è sempre più vicino. Continua a migliorare la sua condizione fisica anche Senad Lulic, che oggi ha svolto l'intera seduta dedicandosi a una sessione di cross. Il suo ritorno in lista non è più ora così lontano, Inzaghi potrebbe anche pensare di inserirlo per la gara contro il Crotone per fargli respirare l'aria dello spogliatoio, o per le sfide immediatamente successive. Assenti oltre i nazionali anche Strakosha e Immobile. Quest'ultimo stando agli ultimi tamponi effettuati, sarebbe risultato ancora positivo al Gene N, per questo le visite mediche in programma in Paideia nella mattina sono alla fine saltate. Un incubo per l'attaccante partenopeo, che dovrà ancora rimanere fermo e aspettare per il suo rientro in campo.

