Lazio, il suo momento è arrivato: Mandas pronto a sfruttare l'occasione

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La rivoluzione che si prospetta in casa Lazio per il match di questa sera contro il Nizza, dovrebbe riguardare anche la porta. La giornata di ieri, infatti, ha portato delle novità importanti per quanto riguarda la scelta dell’estremo difensore che giocherà contro i francesi. Mandas, come evidenzia l’edizione odierna del Corriere dello sport, potrebbe avere la grande chance di partire dal primo minuto e mettere in mostra le sue qualità. Il greco sognava un esordio già ad Amburgo contro la Dinamo Kiev, ma in quel frangente Baroni ha preferito continuare a dare fiducia all’affidabile Provedel. Ora il classe 2001, galvanizzato anche dalla convocazione della nazionale greca, può davvero imporsi come “portiere di coppa” e lasciare a Provedel solo il campionato.