Lazio, Immobile: “La Supercoppa di Murgia ha significato tanto”. E sul suo passato... -VD

Uno sguardo al passato per Ciro Immobile. Ci sta, prima di proiettarsi sul presente che significa un'altra finale. La terza da quando il bomber di Torre Annunziata veste la maglia della Lazio. Ma la sua carriera è partita proprio da lì. Dal bianconero della Juventus, con la quale ha esordito in Serie A ormai 11 anni fa: “Alla fine sono cresciuto con quella maglia, lì ho percorso i miei primi passi da calciatore. Sarà sempre una partita diversa dalle altre per me”, ha detto Ciro ai microfoni della Lega. L'emozione però non farà tremare le gambe al capocannoniere del campionato, desideroso di alzare un altro trofeo: “Per noi è una novità giocare in Arabia. In questi anni abbiamo disputato a Roma tutte le finali, sia di coppa che di Supercoppa. Siamo emozionati, non vediamo l'ora di scendere in campo e giocarci il trofeo contro una delle squadre più forti al mondo”. L'auspicio, di Immobile come di tutto l'ambiente, è di bissare proprio quella Supercoppa vinta grazie al gol di Murgia nel recupero (e alla sua doppietta) nel 2017: “La Supercoppa alzata due anni fa è stata emozionante. Vincere così una gara in cui eri in vantaggio di due gol, nella quale poi vieni rimontato per poi riprenderla nel recupero è stata una grande gioia. Era l'inizio di stagione e ci ha dato quella spinta in più per fare una grande annata”. Archiviati i ricordi, è tempo di fare sul serio. Un'altra finale si avvicina, Re Ciro e la sua Lazio sono pronti alla battaglia.

