Lazio, Inzaghi: "Anno fantastico, ora ripartiamo ancora più forte"

"Penso sia stato un anno fantastico. Abbiamo vinto Coppa Italia e Supercoppa nel giro di 5 mesi. Siamo felici". Simone Inzaghi è ancora euforico. Nonostante sia passata una settimana dal successo sulla Juventus a Riyad, la gioia per quanto fatto dai suoi ragazzi rimane. Il mister biancoceleste ha parlato ai microfoni di Rai Sport direttamente dai Globe Soccer Awards di Dubai a cui ha partecipato. Il tecnico ha spiegato che adesso aumenteranno le difficoltà e che i suoi ragazzi dovranno farsi trovare pronti: "Sappiamo che aumenteranno ancora le tensioni su di noi, ma siamo consapevoli che stiamo facendo grandi cose e che vogliamo migliorarci sempre, che la squadra ha tantissima stima, che si lavora bene giornalmente e che adesso siamo in una ottima posizione di campionato ma adesso si ricomincia e bisognerà ricominciare ancora meglio di come si era finito".

IL FUTURO - L'allenatore, che da lunedì tornerà ad allenare i suoi in vista della sfida con il Brescia, è un perfezionista e sa che lui e la sua Lazio possono ancora fare meglio: "Sappiamo tutti che bisogna sempre migliorarsi e cercare di migliorare. Io personalmente sono contento di quello che sto facendo ma devo cercare sempre di fare meglio perché, lo sappiamo, nel calcio dietro non bisogna mai guardarsi. Sicuramente non bisogna dimenticare perché qualcosa di buono è stato fatto, ma il mio obiettivo e quello della mia squadra è di guardare avanti e cercare di fare sempre meglio". In chiusura una battuta su Ibrahimovic, appena annunciato dal Milan. Inzaghi applaude la scelta dei rossoneri e il ritorno dello svedese in Serie A: "Io penso che Ibra possa aiutare il Milan, possa aiutare la squadra ad ottenere quello che vuole, mi hanno detto che sta ancora molto bene, che è un giocatore a tutti gli effetti, che , sapendo come si cura, può ancora fare la differenza nel campionato italiano".

Pubblicato il 29/12 alle ore 22:45

LAZIO, LE PAROLE DEL DS TARE DA DUBAI

LAZIO, L'ESCLUSIVA CON CARAVELLO

CLICCA PER TORNARE ALLA HOME PAGE