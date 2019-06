Lazio-Jony, questo matrimonio s'ha da fare: trattativa ai dettagli

Jony e la Lazio un matrimonio che s’ha da fare. Vi avevamo svelato in esclusiva la trattativa per portare lo spagnolo a Roma e in queste ore vanno registrato nuovi sviluppi. L’esterno asturiano ha giocato nell’ultima stagione al Deportivo Alaves e sotto la guida di Abelardo, tecnico che lo aveva allenato già allo Sporting Gjion, è esploso definitivamente segnando quattro gol e undici assist, risultando il terzo miglior assist man della Liga. Jony è stato a Roma nei giorni scorsi, ha visitato il centro sportivo di Formello, ha apprezzato molto quanto prospettato dalla Lazio sia a livello tecnico che a livello economico. Per questo la sua scelta è ricaduta sul club capitolino, mettendo da parte il corteggiamento del Valencia e dello stesso Alaves che spingeva per acquistarlo a titolo definitivo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Jony ha rotto gli indugi, ha detto sì alla Lazio e Tare in queste ore sta definendo l’accordo con il Malaga proprietario del cartellino. La società andalusa ha preso atto della volontà di Jony di arrivare in Italia, non c’è alcuna intenzione di arrivare al muro contro muro, anche perché in caso di mancato approdo in Liga il rischio concreto è di perdere a zero il ragazzo e anche in caso di promozione il contratto dell’asturiano scadrebbe nel 2020 senza alcuna possibilità di rinnovo. Per questo le due società si stanno venendo incontro e la trattativa sta per essere definita per una cifra inferiore rispetto alle iniziali richieste del Malaga che si aggiravano intorno ai sei milioni di euro. L'operazione dovrebbe costare a Lotito 4,5 milioni più uno di bonus. Si avanza dunque a passi decisi verso la fumata bianca, con l’annuncio che arriverà quando aprirà ufficialmente il mercato. Jony è un jolly, la Lazio lo considera adatto sia per giocare come quinto a sinsitra, ma anche come chiave per cambiare modulo in corsa e passare al 4-3-3. Lo spagnolo ha ottenuto il placet di Inzaghi e in queste ora si sta definendo la trattativa. Jony e la Lazio: il matrimonio s'ha da fare.

Pubblicato il giorno 11 giugno alle ore 19.52