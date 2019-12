Lazio - Juventus, i numeri del match: Luis Alberto, ma come fai?

Il dominio è totale, la vittoria più che meritata dati alla mano. Con un secondo tempo da record la Lazio ha spazzato via la prima ottima mezzora della Juventus. Le statistiche parlano chiaro. I biancocelesti sono stati superiori per occasioni da gol create (11 a 5), tiri effettuati (18 a 9, di cui 9 a 4 in porta) ed expected goals (2.52 a 1.25). La squadra di Sarri, fedele al dogma del suo allenatore, ha toccato molte più volte la palla (734 tocchi a 554) ed effettuato più passaggi (508 riusciti su 571, contro 313 su 371 della Lazio che è stata anche un po' meno precisa - 84,4% a 89% per i bianconeri). Di conseguenza il possesso palla pende a favore degli ospiti (53% a 47%), che in definitiva hanno anche registrato una maggiore supremazia territoriale (55,2% a 44,8%). Questo dato evidenzia come la Lazio abbia fatto molto più male con le ripartenze, grazie alle quali è stata maggiormente efficace e pericolosa in area avversaria (11/17 passaggi completati, contro i 9/23 della Juve). In fase difensiva non c'è storia, sono 16 i passaggi intercettati dai biancocelesti contro i 5 degli juventini. E anche i km percorsi (112 a 106.6, l'espulsione di Cuadrado ha condizionato la statistica che rimane però marcata ndr) mostrano come la squadra di Inzaghi abbia retto il confronto fisico alla distanza.

I SINGOLI - Luis Alberto spadroneggia in quasi tutte le statistiche, offensive o difensive che siano. Lo spagnolo è il calciatore della Lazio che: ha toccato più volte la palla (58), creato il maggior numero di occasioni (3, al pari di Lulic), effettuato più cross (2/2 riusciti, e uno è quello dell'assist a Luiz Felipe), recuperato più palloni (7 come Leiva) e vinto il maggior numero di tackle (2 insieme a Lulic, Milinkovic, Correa, Radu e Cataldi). Semplicemente devastante. Milinkovic ha invece vinto il maggior numero di duelli (6 come Correa), effettuato il maggior numero di anticipi (4) e di dribbling (3), e raggiunto la maggior velocità media (8 km/h). Leiva è quello che ha corso di più (11.913 km), mentre chi ha fatto registrare lo scatto più veloce è Manuel Lazzari con 35.44 km/h, top player anche per numero di disimpegni (3, al pari di Luiz Felipe, Lulic e Leiva). Immobile è il biancoceleste che ha tirato di più in porta (6), Radu - a sorpresa - quello che collezionato più passaggi (39/44). C'è spazio anche per Correa: l'argentino è il laziale con la maggiore precisione nei passaggi (92%) e il più alto numero di passaggi offensivi (16/17 riusciti). Infine, è Lulic il top player per duelli aerei vinti (3).

