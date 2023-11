Lazio, Kamada può tornare prima: la svolta inaspettata

Kamada si è sbloccato, ha ritrovato il gol in Nazionale e ora spera di riuscire a ritrovare se stesso anche per il bene della Lazio. Il centrocampista non sta trovando molto spazio, ma le sue qualità non sono mai state messe in dubbio dal tecnico biancoceleste che più volte ha ribadito il suo rammarico per non avergli concesso i minuti giusti. La gara contro la Salernitana potrebbe rappresentare una chance per il giapponese, tutto dipende dalla sua forma fisica al rientro. Nel corso dell’intervista rilasciata al termine dell’incontro con la Birmania, il numero sei ha chiarito anche le sue condizioni dopo il colpo subito in campo. “Non si tratta della gamba” ha specificato, ma di un fastidio avvertito alla schiena. Per questo ha ammesso che dovrà valutare la situazione prima di decidere se seguire i compagni o meno in occasione della prossima partita contro la Siria, in programma martedì 21 novembre in Arabia Saudita. Queste le parole: “Se non posso fare del mio meglio, non sarà un bene per la squadra. Quindi parlerò con loro”.

