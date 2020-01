Lazio, la maglia per i 120 anni presentata all'Olimpico - FOTO

La Lazio concluderà i festeggiamenti per i suoi 120 anni con la presentazione di una maglia speciale. A qualche minuto dal fischio d’inizio della partita contro il Napoli, è stata mostrata ai tifosi presenti all’Olimpico. Un vero ritorno al passato per il popolo biancoceleste, che per l’occasione ha riempito le tribune dell’impianto sportivo romano. La casacca è quella usata dalla compagine biancoceleste nella stagione '98-'99. Uguale anche il carattere di nomi e numeri, l'unica differenza rispetto a quella storica sta nello sponsor tecnico: ora Macron, più di dieci anni fa Puma.

Una maglia che ha scritto la storia.

Vuole tornare a farla



In occasione di #LazioNapoli debutta la 120 Years Celebration Shirt pic.twitter.com/3f8XFOHOeb — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 11, 2020

