Lazio, la prima foto di Romagnoli con la nuova maglia

L'ambiente biancoceleste è in delirio. Alessio Romagnoli è ufficialmente un nuovo calciatore della Lazio. Il centrale ex Milan ha svolto questa mattina le visite mediche in Paideia e i test atletici all'Isokinetik. In tarda serata l'arrivo nel ritiro di Auronzo per mettersi subito a disposizione di Sarri e allenarsi con i nuovi compagni già da domani mattina. Intanto sui social è arrivata la prima foto del giocatore con la sua nuova maglia sulla pelle. Mani sullo stemma e sguardo fisso sull'obiettivo. Alessio Romagnoli è già carico per la sua nuova avventura.