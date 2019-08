Lazio, Lazzari d'Europa: certezza garantita e assist per Inzaghi

Se ne sono accorti tutti: quanto corre Lazzari? Non si ferma mai. Dal giorno del suo arrivo alla Lazio, l'ex SPAL è stato un motorino perpetuo sulla fascia destra, probabilmente il migliore durante il ritiro e le amichevoli disputate tra Auronzo, la Germania e la Spagna. E il migliore lo è stato anche durante la passata stagione in Serie A: secondo una statistica riportata dal sito specializzato "CalcioDatato", Lazzari è stato il giocatore che palla al piede ha conquistato più metri di campo, per una media di 126 a partita. Il primo in Italia, davanti a frecce come il Papu Gomez (121m) e Joao Cancelo (113m). Prendendo in considerazione invece i top 5 campionati europei, meglio di lui hanno fatto solamente Rabiot (143m), Otamendi (132m) e Adam Traoré (130m). Una certezza per mister Inzaghi. Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, con la presenza di Lazzari, la Lazio sarà molto più pericolosa sulla fascia destra: chiedere a Immobile, che contro il Celta Vigo ha sfruttato al meglio l'assist al bacio dell'esterno veneto per andare in gol in semirovesciata. Oppure a Petagna, l'anno scorso autore di 16 gol (record personale in Serie A) anche grazie alla capacità di distribuire assist di Lazzari: ben 8 i passaggi vincenti nell'ultima stagione alla SPAL. La Lazio finalmente ha trovato la freccia giusta per l'arco di Inzaghi: una certezza garantita al minimo.

