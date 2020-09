Lazio, Lazzari: "Servono 2-3 titolari per ruolo. Tra 15 giorni saremo al top"

La Lazio supera in amichevole il Frosinone grazie al gol di Correa. Alla fine della partita Lazzari ha commentato l'1-0 ai microfoni di Lazio Style Channel: "Questa partita poteva finire con più gol di scarto, ci sono stati pali, traverse, occasioni da gol, serviva più lucidità, ma manca ancora un po’ al campionato. Abbiamo giocato bene, il risultato ci sta stretto ma l'importante era mettere minuti nelle gambe visto che tra due settimane si ricomincia. Condizione fisica? In ritiro si lavora sulla forza, si mettono chilometri nelle gambe, abbiamo corso al lago, è normale. Abbiamo lavorato bene, si deve soffrire all’inizio. Oggi abbiamo avuto un grande possesso palla, loro hanno foto poco e tra due settimane saremo al top. Quest’anno avremo tre competizioni, giocheremo ogni tre giorni e servono due-tre giocatori titolari per ruolo. Chi è entrato oggi ha fatto benissimo".

Lazio, altra vittoria tra luci e ombre: a Frosinone la decide Correa

VIDEO - Frosinone-Lazio 0-1: rivivi il gol di Correa con la voce di Zappulla

Torna alla home page