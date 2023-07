Lazio, Lotito: "Castellanos il migliore. E su Milinkovic..."- VIDEO&FOTO

il patron, dopo il confronto con Sarri, si è intrattenuto con i presenti fuori l'hotel della Lazio commentando le voci sul calciomercato...

Lotito ha fatto visita alla Lazio nel corso del ritiro a Auronzo di Cadore. Il presidente ha raggiunto la località veneta per incontrare la squadra, ma soprattutto Sarri e discutere di mercato. Il patron biancoceleste si trova all'hotel dove alloggiano i biancocelesti, si è preso qualche minuto per concedersi ai tifosi presenti li fuori per firmare autografi e scattare foto. Qualcuno dei presenti ha tentato di strappare al presidente qualche notizia di mercato a proposito di Zielinski, Ricci e Immobile, questa la risposta: "Adesso proviamo, se troviamo…Immobile? Ciro rimane, mica l'ho messo in vendita. State tranquilli. Adesso verrà su martedì Castellanos, che ha risolto burocrazie, visti e tutto il resto. C’abbiamo 50 giocatori che vogliono tutti venire da noi, Con il dollaro compri tutto, poi con Lotito il risultato è garantito. È una squadra che funziona, l’anno scorso abbiamo alcune situazioni da aggiustare e le stiamo aggiustando. Serviva un’altra punta ed è arrivata. È andato via Milinkovic e arriverà il sostituto. Non è che uno va al supermercato, compri uno e prendi 3. Così so’ boni tutti. Devi comprare i giocatori giusti e con la testa giusta. Io devo fare la squadra e so che devo fare. Oggi la prima priorità è il sostituto di Milinkovic. In regia ne abbiamo già tre, Cataldi, Marcos Antonio e Vecino. La priorità è Milinkovic. Rimane, ma chi ha detto che se ne va? Se uno dice rimango è perché significa che se ne vuole andare. Ma qui nessuno se ne vuole andare"

Calciomercato Lazio, Lotito: "Ecco le priorità"

"Io faccio un discorso pratico e dico 'quello che devo fare lo so'. I confronti li abbiamo avuti prima della fine del campionato sulle esigenze che potrebbero migliorare la squadra. Bisogna dare le priorità e oggi sono queste. Serviva il sostituto di Immobile e l’abbiamo comprato. Abbiamo scelto uno dei migliori sul mercato. Speriamo che faccia quello che ha fatto fuori. È andato via Milinkovic certo non l’ho mandato via io, anzi ho cercato di tenerlo fino alla fine. Gli danno 20 milioni all’anno e ha deciso di andare via e ho detto va bene. Ora la priorità è sostituirlo. Tutto il resto è in aggiunta, verrà fatto. Stiamo già lavorando. Zielinski? I giocatori li scelgo io. Quando vedrete i giocatori parlerete. Sapevate che prendevo Castellanos? No. È uscito perché l'ho tirato fuori altrimenti non sapevate neanche chi fosse. Sanabria o Castellanos? Di che parliamo. Ricci? Che ne so, io i ricci li mangio con gli spaghetti".

LOTITO A AURONZO PARTE I

LOTITO A AURONZO PARTE II

LOTITO A AURONZO PARTE III

Calciomercato Lazio, Lotito su Radu

"Un futuro in società? Adesso si sta riposando, poi vedremo. Stefan è una brava persona. Club manager? Che resti è una cosa, ma se gli diamo pure già la qualifica…”. (CLICCA QUI PER I DETTAGLI)

Calciomercato Lazio, Lotito su Berardi: "Non è in vendita e..."

"Questa storia di Berardi è una grande stronzata. Non è mai stato messo in vendita, io ho chiamato la società (il Sassuolo, ndr) e mi è stato detto che non è in vendita, apparte che chiede una cifra spaventosa. L'anno scorso ha firmato un contratto con la Juve e l'ha strappato. Bisogna anche vedere con chi parli!". CLICCA QUI PER IL VIDEO

Calciomercato Lazio, Lotito su Immobile: "Tranquilli, l'agente vuole..."

Il patron ha rassicurato un tifoso sul futuro di Immobile e sulla forza della squadra: "Non dovete avere paura. La Lazio rimarrà sempre forte, indipendentemente dalle persone. E comunque, le preoccupazioni non esistono". Poi ha risposto seccato alle voci di una presunta offerta dall'Arabia per Immobile: "Chiamate il procuratore di Immobile e ditegli se ha avuto un'offerta. Non ti risponderà perché inca**ato e sta cercando chi ha dato la notizia per denunciarlo. È una bugia, credetemi, non so chi l'abbia messa in giro". CLICCA QUI PER IL VIDEO

Pubblicato il 21/07 alle 21.00