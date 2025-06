Lazio, Lotito dà garanzie a Sarri: occhio però a vincoli Figc e paletti Uefa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sarri è pronto a tornare, manca davvero pochissimo. Come vi avevamo detto ieri, oggi Fabiani andrà a casa del tecnico per limare gli ultimi dettagli e chiudere definitivamente l'accordo (c'è l'ok, l'accordo economico è stato trovato). Come ribadisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, si parlerà delle garanzie che il toscano chiede.

Lotito ha assicurato che terrà i big e che rinforzerà la squadra al massimo delle possibilità. La volontà c'è, ma ci sono anche i vincoli Figc e i paletti Uefa, soprattutto con la non qualificazione nelle coppe europee: le spese non possono superare il 70% dei ricavi. Il club deve chiudere i riscatti degli acquisti del passato: Rovella e Pellegrini 17 milioni, Noslin 9 milioni di premi, Tavares 5, Dele-Bashiru circa 4, Gigot 3,7. Dia sarà pagato nel 2026. Provstgaard e Belahyane, pesano per 4 e 9,5 milioni

Quel che è certo è che Sarri non troverà la squadra che ha lasciato nel 2021. Dovrà lavorare su alcuni giocatori, soprattutto su Tavares e sulle sue precarie condizioni fisiche. Nel 2021 il tecnico lo valutò troppo acerbo. Altro lavoro sarà da fare su Dele-Bashiru e Noslin. Nuove sfide per un nuovo-vecchio Comandante.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.