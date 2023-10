Lazio | Lotito: "Pedro? La Roma si è fatta scappare un fenomeno"

RASSEGNA STAMPA - Claudio Lotito si coccola la sua Lazio e, in particolar modo, Pedro. La rete dello spagnolo al 95' ha permesso alle aquile di battere il Celtic e di portarsi in testa al girone di Champions League. Un successo inseguito e conquistato con i denti dai biancocelesti che è fondamentale per il proseguimento della competizione e che si spera possa dare una svolta alla stagione. Dopo un avvio zoppicante, ora la squadra di Sarri deve inserire la marcia giusta. Il gesto di Pedro è il più condiviso sui social e non si parla di altro. A gongolare è anche il presidente della Lazio che si tiene stretto il suo pupillo tanto di avergli rinnovato il contratto per un anno più opzione per un altro nonostante i 36 anni e le tante offerte da Spagna e Arabia Saudita. Lotito si è lasciato andare anche a una considerazione legata all'addio alla Roma che ha praticamente regalato l'ex Barcellona ala Lazio. Sulle pagine de Il Messaggero il patron ha commentato: «Io non sono come la Roma si sia lasciata scappare questo fenomeno, un campione vero». Vedendo le prestazioni di Pedro con l'aquila sul petto, come dargli torto.