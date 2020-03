Lazio, Lotito riflette sulla futura ripresa degli allenamenti: idea ritiro

La Lazio è stata la prima squadra della Serie A a fermare gli allenamenti davanti all'emergenza coronavirus, i campi di Formello sono vuoti da una settimana e lo saranno almeno fino al 21 marzo. Claudio Lotito ha messo la salute dei suoi giocatori al primo posto ma, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, si interroga su quando e come si potrà riprendere l'attività. Se anche si dovesse ricominciare a giocare a maggio completando dunque il campionato, eventualità che ovviamente il patron biancoceleste si augura, ci sarà la necessità di ricominciare le sedute di allenamento prima per non farsi trovare fuori forma alla ripresa. C'è l'idea di un ritiro della squadra in un ambiente sanificato, in completa sicurezza. Si parlerà anche di questo nell'assemblea di Lega che andrà in scena quest'oggi e che sarà seguita dalla riunione della UEFA di domani. Mercoledì la Lazio rifletterà sui prossimi passi.

