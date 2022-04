Lazio, Luis Alberto ritorna a Genova: lì la prima magia

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

15 aprile 2017, stadio Marassi di Genova. La Lazio agguanta il pareggio al 91' contro il Genoa grazie alla rete di Luis Alberto. 10 aprile 2022, i biancocelesti nel capoluogo ligure alla ricerca di tre punti importanti per il raggiungimento dell'obiettivo stagionale. Si aggrapperanno alle giocate di uno dei giocatori più importanti della rosa: Luis Alberto (anche se potrebbe partire dalla panchina). Da Marassi a Marassi, com'è cambiata la carriera del Mago. Cinque anni fa non si sentiva al centro del progetto, era spaesato e aveva ipotizzato di appendere gli scarpini al chiodo. Quel gol contro i rossoblu gli riconsegnò fiducia, lo fece notare da Inzaghi che lo prese sotto la sua ala. Oggi è un caposaldo dello spogliatoio laziale e insegna calcio con le sue magie in campo. 213 presenze, 39 gol e 57 assist in cinque stagioni e ancora tanto da fare. Con Sarri si è aperto un nuovo capitolo della carriera di Magic Luis, Marassi può essere nuovamente il punto di svolta.