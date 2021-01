Lazio, Luiz Felipe ancora out: il brasiliano vola in Germania per dei controlli

Un derby dolceamaro per Luiz Felipe, che contro la Roma ha collezionato anche la 100ª presenza con la maglia della Lazio. Oltre alla grande gioia per il 3-0 rifilato ai cugini, il brasiliano ha dovuto fare i conti con il riacutizzarsi del solito problema alla caviglia che lo tormenta da inizio stagione. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il giocatore è volato in Germania per sottoporsi a dei controlli programmati inizialmente per i primi di gennaio. I tanti impegni ravvicinati poi hanno fatto slittare la data della visita, ora bisognerà capire se il difensore si tratterrà per un ciclo di terapie o se rientrerà subito. Di sicuro contro il Parma in Coppa Italia non ci sarà e la sua presenza è a rischio anche per domenica contro il Sassuolo.