Lazio, Marusic: "Spero di iniziare ad allenarmi quanto prima". Su Lazzari...

Al termine della sessione d'allenamento mattutina, Adam Marusic è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono arrivato qui ad Auronzo come ogni anno e sono pronto per il ritiro. Purtroppo, però, ho un piccolo problema col ginocchio e ancora non posso allenarmi, ma spero di iniziare a farlo quanto prima. L'approccio al ritiro è stato positivo, tutti i ragazzi ci stanno mettendo molto impegno. Abbiamo un grande gruppo e siamo tutti contenti di lavorare insieme qui in ritiro. Per quanto riguarda la prossima stagione, speriamo di migliorare per arrivare tra le prime quattro della classifica e raggiungere la Champions League. Per me è molto importante la forma fisica, spero di non avere infortuni per poter realizzare una stagione migliore di quella passata. Lazzari è molto forte, un bravo ragazzo, e credo che sia sempre positivo quando hai un giocatore in più del suo livello. Siamo tutti veloci, è una delle nostre migliori qualità, abbiamo tanti giocatori che possono fare bene in questo senso. Dobbiamo lavorare soprattutto in fase di attacco, lo sappiamo e lo faremo. Credo di essere cresciuto molto da quando sono arrivato in Italia, anche perché qui si lavora molto sulla tattica e non ero abituato a farlo".