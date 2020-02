Lazio, Milinkovic: "All'andata abbiamo sbagliato, oggi saremo più concentrati..."

Manca meno di un'ora al fischio d'inizio della sfida tra Lazio e Spal. Sergej Milinkovic-Savic è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio dove si è espresso sulla gara, in programma all'Olimpico di Roma: "Bisogna vincere per vendicare la sconfitta dell’andata? Sì, abbiamo sbagliato nella prima partita contro di loro, oggi sicuramente entreremo più concentrati e proveremo a vincere la partita. Siamo sempre pronti, sappiamo che loro hanno giocato bene in trasferta ultimamente, sicuramente verranno qui per prendere qualche punto. Dobbiamo essere concentrati dal primo minuto, cercando di far gol il prima possibile".

Il centrocampista biancoceleste ha parlato nel pre partita anche ai microfoni di Sky Sport: "Nel derby non abbiamo giocato bene, sappiamo farlo meglio. Oggi dovremo entrare più concentrati e cercare di fare gol il prima possibile".

Murgia: "Con la Lazio saranno emozioni forti. Sarà difficile fermarli"

Lazio - Spal, le formazioni ufficiali: in difesa c'è Bastos, Caicedo affianca Immobile

TORNA ALLA HOMEPAGE