Lazio, missione Turchia. Sarri sferra la mossa: c'è un ostacolo

La Lazio sta per tornare in campo, i giorni di riposo sono arrivati al capolinea. Maurizio Sarri riceverà tutti i suoi uomini per rispondere ai suoi comandi e tornare a lavoro. Il club si prepara per avviare il secondo ritiro stagionale. La decisione spetterà al tecnico biancoceleste e le mosse sono due: la prima, rimanere a Formello, la seconda volare verso Belek, in Turchia, probabilmente dal 12 al 22 dicembre. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la società spinge per l'ultima opzione, ma ci sono delle problematiche legate agli spostamenti che sono ancora da risolvere. Sarri aveva dato il via libera per la Turchia e aveva anche mandato alcuni suoi collaboratori a ispezionare i campi, elemento per lui molto importante per svolgere un ritiro perfetto e all'insegna della sua filosofia di gioco. Per il ritiro sarebbero già state appuntate le tre amichevoli da giocare, di cui una contro il Galatasaray. Non resta che attendere la decisione del tecnico, ma la volontà di Lotito è quella di non restare a Formello.