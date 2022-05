Lazio, Muriqi e Vavro: Maiorca e Copenaghen vogliono tenerli ma a una sola condizione

TUTTOmercatoWEB.com

Sarà un'estate intensa quella che attende la Lazio. La società è al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di mister Sarri ma dovrà anche risolvere la questione prestiti, ovvero i giocatori che rientreranno a Formello dopo varie esperienze. Tra loro Lotito e Tare puntano soprattutto su Muriqi e Vavro: i due rispettivamente al Maiorca e al Copenaghen hanno fatto la differenza.

L'attaccante ha contribuito alla salvezza del club spagnolo realizzando cinque reti e tre assist, lo slovacco ha vinto il campionato di Danimarca e conquistato un posto da titolare. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei entrambe le società vorrebbero riscattarli ma chiedono uno sconto sul prezzo. Il Maiorca non ha intenzione di pagare i 12 milioni di euro pattuiti a gennaio. Stesso discorso per Vavro il cui riscatto è fissato a 9 milioni. Sarà quindi la Lazio a dover decidere se abbassare ulteriormente il prezzo e liberarsi così di due calciatori che non hanno trovato spazio nella rosa di mister Sarri.