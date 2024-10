Lazio, Noslin rischia tre giornate di squalifica: la società pensa al ricorso

RASSEGNA STAMPA - Questa sera Tijjani Noslin non scenderà in campo contro il Nizza. La gomitata rifilata Dubinchak, a 3' dal suo ingresso in campo contro la Dinamo Kiev, gli è costata il cartellino rosso e la conseguente squalifica per almeno una giornata. La sensazione, però, è che il numero di partite che sarà costretto a saltare è destinato a salire ulteriormente. La Uefa negli anni si è spesso dimostrata rigida nel far rispettare il proprio regolamento e se catalogando il gesto di Noslin in "condotta violenta" le tre giornate di squalifica sarebbero inevitabili, costringendolo a saltare - dopo il Nizza - anche Twente e Porto. Un'eventualità dalla quale, però, la Lazio potrebbe pensare di difendersi. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la società biancoceleste qualora le sensazioni dovessero diventare realtà, starebbe valutando l'idea di fare ricorso alla decisione del Giudice Sportivo.