Lazio, nuova opportunità per Kamada: con Tudor può rilanciarsi

RASSEGNA STAMPA - Una nuova opportunità per Daichi Kamada. Da 'non pervenuto' con Sarri al possibile rilancio con Tudor: il cambio panchina potrebbe dargli nuova linfa, o almeno scuoterlo un minimo. Rimangono due mesi al termine della stagione, dopo di che il giapponese dovrà decidere se continuare ancora nella Capitale o meno. È in scadenza a giugno, può attivare solo lui l'opzione per rinnovare, come riporta Il Corriere dello Sport.

Il suo addio a fine anno sembrava ormai già scritto. Le carte in tavola però potrebbero cambiare dopo l'arrivo del nuovo tecnico croato in panchina. Finora ha collezionato 28 presenze in tutte le competizioni (8 su 20 da titolare in campionato): ha risentito dell'approccio sbagliato della squadra e in poco tempo è stato superato da Guendouzi. Ha faticato a trovare minuti e continuità, adesso proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel finale di stagione.

L'operazione estiva a costo zero del giapponese è fin qui un fallimento. I 9 gol e 7 assist dell'ultima stagione con l'Eintracht Francoforte sono ormai un lontano ricordo. La speranza di tutti (tifosi, società e giocatori) è che con Tudor possa risollevarsi: in questi giorni è stato provato nel 3-4-2-1 sia in mediana che sulla trequarti, in attesa del rientro dei nazionali. L'ottimismo su di lui è aumentato lievemente, ma per completare l''operazione riscatto' c'è ancora tanta strada da fare.