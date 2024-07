Lazio, parla Patric: "La scorsa stagione non è stata così disastrosa"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio la prossima stagione dovrà riprendersi da un'annata non troppo positiva. Tanti punti persi in campionato e una posizione finale in classifica che non ha rispettato le aspettative, oltre a due dimissioni nel giro di tre mesi (Sarri e Tudor). A riguardo ne ha parlato Patric ai taccuini de Il Corriere dello Sport: "Sappiamo quanto chiede la piazza, ma se andiamo in profondità l'annata non è stata così disastrosa", dice. Per lui 5/6 partite sbagliate con le piccole hanno compromesso tutta la stagione. "Siamo usciti in Coppa Italia per un gol della Juve all'ultimo minuto, abbiamo battuto il Bayern in Champions", continua. Ma in Serie A c'erano attese ben diverse e questo conta.