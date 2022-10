Lazio, promemoria di rinnovo: il contratto di Cataldi è in scadenza nel 2024

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il passato di Danilo Cataldi è (quasi) sempre stato in biancoceleste e, data anche la sua fede sempre dichiarata con orgoglio, continuerà ad esserlo. Come ricorda la rassegna stampa di Radiosei, il suo contratto è in scadenza nel 2024, per questo non dovrebbe mancare molto ai colloqui ufficiali per parlare di rinnovo, magari facendolo durante la sosta per il Mondiale. La sua stazza non enorme risulta ancora più piccola quando in quel centrocampo è affiancato dal colosso serbo Milinkovic-Savic, ma pian piano si è trasformato nell'elemento che equilibra le mezzali, in attesa anche di una maturazione di Marcos Antonio. Sempre titolare, ha giocato fin qui 897 minuti saltando solo le sfide contro Verona e Fiorentina per squalifica e per problemi fisici. Anche Sarri ovviamente spera nel prolungamento: nato e cresciuto con l'aquila sul petto, Danilo ha la volontà di portare il suo contratto almeno fino al 2026. Finora non c'è stata una trattativa ufficiale ma potrebbe esserci a novembre.