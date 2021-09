Lazio - Roma, Immobile da capitano insegue Piola nel derby: vuole un doppio record

RASSEGNA STAMPA - Per la prima volta da capitano nel derby, con la fascia non per scelta dell'allenatore ma di diritto, Ciro Immobile è pronto a giocarsi il suo derby da leader, più di ogni altra volta. Più responsabilità e pressioni, ma il bomber laziale ci è abituato e contro la Roma vuole far sentire il suo peso, i suoi gradi di trascinatore. Può essere una stracittadina storica per lui: come riporta la rassegna di Radiosei, Immobile non solo insegue Piola nella storia dei gol con la Lazio (156 a 159), ma con la leggenda biancoceleste ha un conto in sospeso anche in tema di derby. Ciruzzo ha segnato 6 volte ai giallorossi da quando è nella Capitale, una vola in meno di Piola (7) che può essere raggiunto anche sotto questo aspetto. Finora per il 17 della Lazio sono 11 i derby disputati, con 3 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Ne ha saltato solo uno. L'ultima gioia il 15 gennaio scorso quando aprì il 3-0 sfruttando un rimpallo tra Lazzari e Ibañez. Vuole ripetersi per regalare a Sarri il primo successo nel derby, per agganciare Piola ed entrare ancora di più nella storia della Lazio.

