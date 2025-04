Lazio, Sacchi bocciato da tutte le moviole. E sul contatto Delprato-Romagnoli...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio pareggia contro il Parma e si mangia le mani per l'occasione persa. Solo un eterno Pedro evita la sconfitta, ma neanche lui riesce a completare una rimonta in 10' che avrebbe avuto del clamoroso, che sarebbe stata fondamentale per la corsa all'Europa, ma che non avrebbe nascosto i problemi della rosa. Anche dopo il triplice fischio della sfida contro gli emiliani, però, c'è spazio per alcune polemiche arbitrali, in particolar modo per il tocco nel finale di partita, più precisamente al 94', tra Delprato e Romagnoli, con il difensore del Parma che scalciando colpisce il piede del biancoceleste. Un contatto che il Var non ha ritenuto falloso, confermando la decisione di Sacchi di non fischiare il penalty, ma che alcune moviole sono d'accordo nel giudicare punibile, come si evince dalle pagelle del fischietto di Macerata.

CORRIERE DELLO SPORT - 5 -"Tanti gli episodi in area, l’ultimo - Delprato-Romagnoli - lascia dubbi visti i precedenti (anche se per la CAN è stato corretto non assegnare il penalty) - poi più nello specifico - "Ricordate Theo Hernandez su Dodo in Fiorentina-Milan? Allora Pairetto assegnò il rigore e il VAR avallò. L’entrata di Delprato sulla punta dello scarpino destro di Romagnoli e pressoché simile, visti i precedenti sarebbe rigore. Ma Rocchi chiarì, in un incontro a Lissone, che quello rigore non era ed evidentemente Sacchi ha imparato la lezione".

GAZZETTA DELLO SPORT - 5,5 - "Partita complicata, soprattutto nel finale. Prima, lascia correre un po’ troppo, non fischiando falli evidenti" - e sull'episodio al 94' - "Al 94’ contatto dubbio tra Delprato e Romagoli che lo anticipa però con la gamba tesa: Sacchi lascia correre".

TUTTOSPORT - 5,5 - "Nessun errore clamoroso, ma dà la sensazione di Jakub Ondrejka, 22 anni non avere mai la gara in pugno".

IL MESSAGGERO - 4- "Inizia subito a non fischiare nulla, incrementando il nervosismo. Nel secondo tempo fa ancora peggio e si perde due possibili rigori: un tocco di mano di Valenti e un fallo su Romagnoli":

IL CORRIERE DELLA SERA - 4,5 - "Disastroso. Sbaglia quasi tutte le valutazioni. E anche il Var sull’ultimo contatto in area ai danni di Romagnoli poteva essere più attento".