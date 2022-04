Lazio, Sarri attende Pedro: la situazione in vista dello Spezia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

RASSEGNA STAMPA - La Lazio punta lo Spezia, c'è un rush finale di stagione da affrontare e il sogno Europa è al limite dall'essere realizzato. Dopo la sconfitta contro il Milan, Maurizio Sarri ieri mattina ha ritrovato i suoi per l'allenamento. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, questa settimana non ci sarà riposo e si lavorerà ogni giorno fino al match di sabato sera. La ripresa è fissata per oggi alle 15:30. Sarri spera di recuperare Pedro. Lo spagnolo è fermo da due settimane per un vecchio problema ad un polpaccio.

PROGRAMMA - Il tecnico toscano aspetta buone notizie su Pedro, per il resto tutti dovrebbe essere a sua disposizione. Contro lo Spezia può essere rilanciato Marusic a sinistra, a destra invece verrà confermato Lazzari. Patric ormai è titolare accanto ad Acerbi mentre in regia potrebbe toccare di nuovo a Cataldi con Milinkovic che è inamovibile. Ballottaggio invece tra Luis Alberto e Basic. In attacco, a meno di colpi di scena verrà riconfermato il tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.