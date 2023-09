Lazio, Sarri punta ancora su Immobile: il capitano che non si ferma mai

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA – Il momento non è dei migliori in casa e per mister Sarri è pronto ad affidarsi ancora a Ciro Immobile. Come riporta “Il Corriere dello Sport” anche stavolta il bomber laziale sarà esentato dal turnover. La classifica latita e le motivazioni per forza di cose devono prevalere sulle fatiche. In questo momento è fondamentale assumersi maggiori responsabilità e su questo Ciro non ha eguali. Il tecnico biancoceleste ha fatto riposare elementi imprescindibili come Felipe Anderson contro il Monza e potrebbe fare lo stesso con Zaccagni contro il Torino. Di Immobile però non riesce a fare a meno. D’altronde parlano i fatti: 198 reti con l’aquila sul petto a sole due lunghezze da una storica cifra tonda.

I NUMERI DA EX - L’obiettivo è raggiungere questo traguardo già nel match contro i granata, in questo modo potrebbe aiutare i compagni a ritrovare la vittoria smarrita tra le mura amiche. L’ultimo successo risale alla sfida contro la Cremonese con rete di Milinkovic allo scadere. Il Toro può essere l’occasione giusta visto che Ciro ha punito la sua ex squadra ben 9 volte da quando è a Roma, In carriera sono 12 le reti complessive ai piemontesi considerando anche la stagione 2011-12, quando in Serie B guidava l’attacco del Pescara di Zeman. In biancoceleste solo lo scorso anno e nella stagione 2017/2018 non è riuscito andare a segno contro la squadra in cui ha militato nel 2013/2014 e da gennaio a giugno 2016.

PROSSIMI OBIETTIVI – Con il sigillo su rigore al Monza è arrivato a quota 196 in Serie A. Mancano solo quattro reti per raggiungere l’Olimpo di coloro che hanno raggiunto e superato la soglia dei 200 nel massimo torneo nazionale. Inoltre con il penalty contro i lombardi ha raggiunto la sua 250esima partecipazione attiva a una realizzazione nei top-five campionati europei (201 reti e 49 assist). Il primo italiano a riuscirci dal 2012-13, l’ottavo in generale dopo Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Suarez, Benzema, Kane e Salah. Insomma, l’elité del calcio mondiale.