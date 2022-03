Lazio, Strakosha e Leiva: anche dalla loro crescita è arrivata la svolta

TUTTOmercatoWEB.com

Sono inciampati e si sono rialzati e anche da loro passa la crescita della Lazio. Thomas Strakosha e Lucas Leiva hanno vissuto una prima parte di stagione in ombra, adesso si sono ripresi i loro posti: uno in porta e l'altro a centrocampo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei con l'albanese in porta la squadra di Sarri viaggia alla media di 1,93 punti a partita, con Leiva a 1,82.

Il portiere ha dovuto riconquistare la fiducia dell'allenatore, ci ha messo 15 gare a scalzare Reina e a riprendersi il posto da titolare. I numeri sono tutti dalla sua parte: 6 clean sheet in 14 gare di campionato, 4 in 8 gare di Europa League. Il brasiliano ha invece fatto il percorso inverso: era partito da titolare per poi essere sostituito da Cataldi. Ben 13 le panchine per Leiva che però dal 22 gennaio, giorno del match contro l'Atalanta, si è ripreso il suo posto giocando tra l'altro per 90 minuti sia contro il Cagliari che contro il Venezia. Due figure chiave che hanno contribuito alla svolta della squadra biancoceleste.