Lazio, Strakosha ora può restare: il rinnovo non è utopia

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Sembrava fosse già con le valigie in mano, ma ora potrebbe restare. Strakosha sta dimostrando di meritare il rinnovo con la Lazio. Da quando è tornato a difendere la porta biancoceleste in pianta stabile, a inizio dicembre, il portiere albanese ha ridato sicurezza e solidità al reparto difensivo con 6 cleen sheet totali e 17 gol subiti in 16 presenze. Il contratto termina quest'estate e alla porta ci sono tante società che aspettano di conoscere il futuro dell'albanese cresciuto a Formello. La società sta ragionando se continuare il percorso di crescita con lui, i summit tra Lotito, Tare e Sarri sono serviti anche a questo. A Genova raggiungerà le 202 presenze con la Lazio, al pari di una colonna laziale come Felice Pulici. Il forte legame con il club è da considerare. Potrebbe essere questo l'aspetto che farà la differenza a maggio, quando Strakosha deciderà se rimanere o andare, ma ora il rinnovo non è più utopia.