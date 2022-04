Lazio, tra gli assenti a Formello anche Milinkovic: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA – Dopo la gara contro il Torino Sarri ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi che hanno potuto rilassarsi e godersi le festività in famiglia. Ieri si sono ritrovati tutti, o quasi, a Formello per iniziare la preparazione in vista del Milan. Agli ordini del tecnico toscano non c’era Sergej Milinkovic Savic. La sua assenza, così come quella di altri compagni rimasti in palestra o a riposo, ha destato un po’ di preoccupazione. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il centrocampista biancoceleste avrebbe disertato l’allenamento per via di qualche lineetta di febbre ma niente di grave. È periodo di influenza, per sicurezza però è stato sottoposto a un tampone il cui esito è stato negativo. Sarri spera di riaverlo a disposizione già da oggi pomeriggio, così come gli altri suoi compagni e in attesa di capire la situazione di ciascuno di loro ha deciso di rinviare la doppia seduta a giovedì. Oggi l’allenamento sarà solo pomeridiano.

