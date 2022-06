Lazio, Vavro rimette in ordine l'indice di liquidità: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Martedì sera è stata consegnata in Figc la documentazione relativa all'indice di liquidità (calcolato rispetto al 31 marzo 2022), che è diventato vincolante per l'iscrizione al campionato. Il prossimo limite è il 22 giugno, data entro la quale le società devono garantire un valore dell'indice uguale o superiore a 0,5. Secondo quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei la Lazio non ha raggiunto 0,5 e servirebbe incassare una cifra vicina ai 5 milioni per sistemare il valore. La soluzione può essere stata già trovata: Denis Vavro infatti è a un passo dal Copenaghen e con la cifra incassata (se entrerà tutta entro 12 mesi) la società biancoceleste supererebbe la soglia dell'indicatore.

MURIQI ED ESCALANTE - Sistemato l'indice di liquidità per l'iscrizione al campionato, poi servirà alzare il valore a 0,6 per potere sbloccare i vincoli in sede di calciomercato (iscrizione e sblocco del calciomercato hanno due valori distinti, 0,5 e 0,6). A questo scopo saranno destinate le cifre delle cessioni, tra cui quelle di Vedat Muriqi e Gonzalo Escalante. Il pirata ha l'accordo per la permanenza al Maiorca, ma gli spagnoli non arrivano ad offrire alla Lazio gli 11 milioni richiesti. Si tratterà. Per Escalante torna viva la pista Cadice, con i biancocelesti che sperano di incassare almeno 3 milioni.