Lazio, vicino il rinnovo di Luiz Felipe: intesa raggiunta, a breve l'annuncio

Stasera in Lazio - Cagliari Luiz Felipe sarà ancora il centrale dei 3 di difesa. Dopo l'errore contro la Juventus il brasiliano cerca il riscatto e i punti che mancano per mettere in ghiaccio almeno il quarto posto. Inzaghi si fida di lui quando è costretto a spostare Acerbi sul centro-sinistra e non è certo un errore a fargli cambiare idea. Del resto i numeri parlano chiaro: con Luiz Felipe in campo (22 partite di cui 20 da titolare) la Lazio ha incassato 19 gol, nelle restanti 12 giornate 18 gol.

IL RINNOVO - Durante l'inverno passato Luiz Felipe in Spagna era stato accostato al Barcellona. I dirigenti blaugrana erano stati colpiti dal classe '97 che insieme ad Acerbi e Radu componeva per numeri la miglior difesa della Serie A. Sempre nei mesi scorsi il brasiliano ha cambiato agenti, scegliendo la Football Capital. Nel frattempo, con il contratto in scadenza nel 2022, sono proseguiti i contatti con la Lazio per il prolungamento. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei l'accordo verbale è stato raggiunto, Luiz Felipe avrà un adeguamento economico firmando fino al 2024 o 2025. L'annuncio arriverà o a fine agosto con l'inizio della preparazione, oppure a ottobre a calciomercato concluso.

CALCIOMERCATO LAZIO, INCONTRO CON GLI AGENTI DI BORJA MAYORAL

LAZIO, LE PAROLE DI SIMONE INZAGHI ALLA VIGILIA DEL CAGLIARI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE