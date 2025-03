MOVIOLA - Milan - Lazio, Manganiello da horror: mancano 2 rossi e un rigore

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio espugna San Siro grazie al rigore di Pedro in pieno recupero. Da dimenticare la gestione di Manganiello. L'arbitro commette errori inverosimili a cominciarre dall'episodio di Musah nella prima frazione. La scivolata in recupero su Dia può valere un rosso, ma per l'arbitro e Var il giocatore tocca il pallone prima dell'attaccante biancoceleste. Le immagini non chiariscono ma lasciano più di qualche dubbio. Non è finita così perché nel primo tempo mancano i gialli a Gabbia e Reijnders per falli nella stessa azione su Zaccagni e Tchaouna. Dubbi anche per un angolo assegnato al Milan per stop di Isaksen sulla linea di fondo. Ma soprattutto per il contrasto tra Hernandez e Marusic, il francese è girato ma la tacchettata al montenegrino è veramente brutta.

Nella ripresa, però, la giacchetta nera di Pinerolo fa ancora peggio. Giusta l'espulsione di Pavlovic per un'entrata killer su Isaksen. Mancano gialli per Joao Felix, Gabbia e Walker, ma soprattutto il rosso per Gimenez per doppio giallo. Dopo un duro intervento su Zaccagni, il messicano colpisce con un colpo a palla lontana Gila. L'arbitro fischia la punizione, ma non estrae il secondo giallo. Al 94', però, è clamorosa la svista di Manganiello che non vede Maignan stendere Isaksen e assegna la rimessa dal fondo. Dopo il richiamo del Var e la revisione, però, il direttore di gara assegna il penalty che era già solare a velocità normale. Una serata da dimenticare per il direttore di gara che fortunatamente, però, non ha inciso sul risultato finale.

